США начали вывод своих военных из аэропорта Кабула

США начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. Об этом информировал на брифинге в субботу пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

"Мы начали отходить", - сказал он, отказавшись уточнить, сколько военных США сейчас находятся в Кабуле.

Также сообщается, что американские военные продолжают операцию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев. Завершение операции намечено на 31 августа.

По данным агентства Reuters, сейчас в аэропорту Кабула остаются менее 4 тыс. военнослужащих США.