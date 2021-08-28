США начали вывод своих военных из аэропорта Кабула
США начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. Об этом информировал на брифинге в субботу пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.
"Мы начали отходить", - сказал он, отказавшись уточнить, сколько военных США сейчас находятся в Кабуле.
Также сообщается, что американские военные продолжают операцию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев. Завершение операции намечено на 31 августа.
По данным агентства Reuters, сейчас в аэропорту Кабула остаются менее 4 тыс. военнослужащих США.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсмена, завоевавшего очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх (ФОТО)
Посольство Туркменистана опровергло информацию о т.н. "задержании граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство"
Гамид Гейдари установил мировой рекорд в Токио! Седьмое золото Азербайджана на Паралимпийских играх-2020 (ФОТО/ВИДЕО)
Концерт Эмина Агаларова в белоснежном шатре Sea Breeze Event Hall с COVID-паспортами и гастрономическими изысками (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, одержавших победу на летних Паралимпийских играх (ФОТО)
Норвежский дизайнер представила в Турции коллекцию, посвященную исторической Победе Азербайджана (ФОТО)
Посольство Азербайджана выразило соболезнования в связи с взрывами на территории воинской части в Казахстане
Новый рекорд паралимпийцев Азербайджана! Пятое золото в Токио завоевала Ханым Гусейнова (ФОТО/ВИДЕО)
Всемирно известный фотограф Реза Дегати сделал публикацию в соцсети о загрязнении реки Охчучай (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»
Азербайджан требует от Армении прояснить судьбу своих граждан, взятых в плен и заложники – Турал Гянджалиев