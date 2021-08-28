Спецпредставитель США приветствовал заявление талибов о свободном выезде афганцев

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в субботу поприветствовал заявление движения Талибан о том, что афганцы, имеющие на руках соответствующие документы, смогут свободно выезжать из страны после открытия гражданской части аэропорта Кабула.

"Заявление позитивное. Мы, наши союзники и международное сообщество заставим их [талибов] выполнять эти обязательства", - написал Халилзад на своей странице в Twitter.

В пятницу представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин после встречи со спецпредставителем правительства Франции по Афганистану Франсуа Ришье сообщил, что всем афганцам, имеющим необходимые документы, будет разрешено покидать страну.

Талибан развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.