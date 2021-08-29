Британских военнослужащих эвакуировали из Афганистана

Последний самолет с британскими военнослужащими, остававшимися в аэропорту Кабула, вылетел из Афганистана. Соответствующее сообщение разместило Минобороны Соединенного Королевства в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Последний самолет с британскими военнослужащими на борту покинул Кабул", - сказано в заявлении оборонного ведомства Великобритании.