Ураган "Нора" обрушился на мексиканский штат Халиско

Ураган "Нора", достигший первой из пяти категорий опасности, обрушился на мексиканский штат Халиско. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время циклон находится в 15 км к юго-западу от города Пуэрто-Вальярта. Скорость ветра достигает 36 м/с.

Накануне в связи с приближением урагана власти Мексики призвали население соблюдать меры безопасности и следить за официальными оповещениями.