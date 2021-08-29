Талибы утверждают, что у них есть специалисты для управления аэропортом Кабула

Движение "Талибан" обладает высококвалифицированными специалистами для управления аэропортом Кабула, сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, эксперты и высококвалифицированные инженеры движения готовы занять аэропорт Кабула.

Он также отметил, что талибы ждут окончательного сигнала от американцев, чтобы взять полностью под контроль столичный аэропорт.