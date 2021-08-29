В Кабуле произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в воскресенье.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на очевидцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По поступающей информации, инцидент, скорее всего, произошел в районе здания аэропорта.