В результате ракетного удара в Кабуле погибли семь человек

Число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по афганской столице, возросло до семи. Об этом проинформировала газета Afghanistan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о шести погибших, включая четырех детей, а также еще о четырех жителях Кабула, получивших ранения. Как уточняется, в список жертв внесен ликвидированный террорист-смертник, на автомобиль которого был направлен удар.

Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По словам американской стороны, целью удара была машина террориста-смертника, намеревавшегося атаковать аэропорт. Телеканал Al Jazeera сообщает, что из-за большого количества взрывчатки в автомобиле после ракетного удара произошли вторичные взрывы.