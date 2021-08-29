Талибы осудили ракетный удар ВС США в Кабуле

Талибан осудил ракетный удар, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по афганской столице. Соответствующее заявление представителя талибов Билала Карими приводит в воскресенье телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Карими подчеркнул, что США нарушили суверенитет республики, "проведя операцию на чужой земле". По его словам, американское руководство должно было заранее предупредить талибов о своих намерениях.

Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США разрушен жилой дом, погибли семь человек.