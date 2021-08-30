В Турции не исключили открытие аэропорта Кабула для гражданских рейсов после реконструкции

Работа аэропорта Кабула с гражданскими рейсами возможна после восстановления его инфраструктуры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.

Согласно его информации, в аэропорту столицы Афганистана на сегодняшний день повреждены взлетно-посадочные полосы, вышки и терминалы. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, работы по восстановлению воздушной гавани необходимы для обеспечения доставки гуманитарных грузов и проведения эвакуации людей. "Наряду с этим открытие аэропорта для гражданских рейсов, включая авиалинии Turkish Airlines, подразумевает устранение недостатков, о которых мы упоминали", - приводит его слова агентство Reuters, отмечая, что соответствующие запросы направлены талибам.

Ранее по итогам саммита НАТО страны приняли решение предоставить переходное финансирование для обеспечения непрерывной работы международного аэропорта Кабула, учитывая его важность для устойчивого дипломатического и международного присутствия, а также с точки зрения связи Афганистана с остальным миром. Талибы предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.