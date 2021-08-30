Девять мирных жителей погибли при ракетном ударе США в Кабуле, шестеро из них дети
Девять человек погибли в результате ракетного удара ВС США в Кабуле в воскресенье, все они были членами одной семьи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN.
По его данным, среди жертв были шестеро детей, самым младшим было по два года.
Американские силы в воскресенье нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой. B результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Поджог азербайджанскими военнослужащими пастбищ в приграничных районах - ложь и клевета - минобороны
Мы благодарны Турции за предложение о дальнейшем использовании аэропорта в Кабуле - глава МИД Германии
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фотографиями с визита в Ходжавендский район с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев об аэропорте в Физули: Возможно, такими ускоренными темпами в мире не строился ни один аэропорт (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев поздравил спортсменов, завоевавших очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио-2020
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым на освобожденные территории (ВИДЕО)
Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой представлен генеральный план города Шуша (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации дома-музея Бюльбюля (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии бюста азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Физулинском международном аэропорту (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предстоящими работами в доме-музее Узеира Гаджибейли в городе Шуша (ФОТО/ВИДЕО)
В административном здании в Шуше, где разместится специальное представительство, ведутся реставрационные работы (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Шуше памятника Узеиру Гаджибейли (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после восстановления комплекса музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля «Карабах» в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с завершающими работами на Дороге Победы Ахмедбейли-Физули-Шуша (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжается творческий конкурс "Армия культуры" в рамках "Армейских международных игр - 2021" (ФОТО/ВИДЕО)
Ильхам Закиев завоевал медаль в Токио со сломанными пальцами: Азербайджанские солдаты никогда не сдаются! (ФОТО/ВИДЕО)
Дурсадаф Керимова завоевала девятое золото для Азербайджана на Паралимпийских играх в Токио (ФОТО/ВИДЕО)
Показатели рентабельности банковского сектора Азербайджана являются одними из лучших в СНГ - Moody's
Азербайджанские паралимпийцы пишут историю - два мировых рекорда в Токио! Как встречают чемпионов в Олимпийской деревне (ВИДЕО, ФОТО)
Туркменистан планирует преобразовать ряд госпредприятий минторговли в акционерные общества открытого типа
Рынок добровольного страхования профессиональной ответственности в Азербайджане сократился наполовину