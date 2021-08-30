Девять мирных жителей погибли при ракетном ударе США в Кабуле, шестеро из них дети

Другие страны 30 августа 2021 03:38 (UTC+04:00)
Девять мирных жителей погибли при ракетном ударе США в Кабуле, шестеро из них дети

Девять человек погибли в результате ракетного удара ВС США в Кабуле в воскресенье, все они были членами одной семьи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN.

По его данным, среди жертв были шестеро детей, самым младшим было по два года.

Американские силы в воскресенье нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой. B результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.

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