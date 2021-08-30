В Торонто в торговом центре неизвестный открыл стрельбу

Стрельба произошла в воскресенье в одном из крупных торговых центров в канадском Торонто. Стрелок задержан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Информация о пострадавших не поступала.

Стражи порядка взяли под охрану торговый центр, в него никого не пускают.