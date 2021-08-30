Талибы ожидают передачи аэропорта Кабула под их контроль

Другие страны 30 августа 2021 06:58 (UTC+04:00)
Талибы ожидают передачи аэропорта Кабула под их контроль

Талибан с оптимизмом смотрит на предстоящий полный вывод иностранных войск из аэропорта Кабула и установление контроля над этим объектом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в опубликованном в понедельник интервью телеканалу NHK заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

"США уже покинули некоторые районы аэропорта, и они перешли под контроль Талибана. Мы с оптимизмом смотрим на полный вывод иностранных войск из аэропорта. В ближайшем будущем весь аэропорт будет находиться под юрисдикцией талибов", - сказал он.

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