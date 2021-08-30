В Австралии зафиксировали антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Число инфицированных новым коронавирусом в Австралии за прошедшие сутки возросло на 1 375, от осложнений, вызванных вирусом, умерли четыре человека. Как свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник министерством здравоохранения, за минувшие 24 часа медики зафиксировали максимально высокий прирост числа инфицированных в стране за время пандемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным федерального министерства здравоохранения, с 25 января 2020 года в стране выявили 51,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее количество смертей, связанных с инфекцией, достигло 1 003. Вылечились 33,4 тыс. пациентов, в больницах страны остаются 920 заразившихся, 151 из них в реанимации. Первую прививку против коронавируса сделали 18,8 млн жителей страны (73,6% населения), две дозы вакцины получили чуть более 7 млн (27,4%).