Cистемы ПВО США перехватили не менее пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула

Не менее пяти ракет были выпущены в понедельник утром по территории аэропорта Кабула.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

Hесколько из них были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны (ПВО).