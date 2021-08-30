В Панджшере восстановили интернет и телефонную связь

Доступ к сети Интернет и телефонной связи, ограниченный раннее радикальным движением "Талибан", был возобновлен в понедельник в оказывающей сопротивление талибам афганской провинции Панджшер. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести военные силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.