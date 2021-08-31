Талибы заявили, что с уходом последнего американского военного Афганистан стал независимым

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что после завершения вывода войск США Афганистан обрел полную независимость, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в полночь по афганскому времени последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость", - написал он в ночь на вторник на своей странице в Twitter.

В свою очередь представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим поздравил афганский народ с завершением иностранного военного присутствия в стране. "Я поздравляю всех граждан, весь дорогой народ, всех наших бойцов. Сегодня последние иностранные силы окончательно покинули нашу священную землю", - написал он у себя в Twitter.