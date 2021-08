Власти Новой Зеландии выявили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации

Министерство здравоохранения Новой Зеландии подтвердило факт выявления в конце июня текущего года нового штамма коронавируса C. 1.2 с повышенной степенью мутации у мужчины, приехавшего из-за границы. Об этом сообщило во вторник издание The New Zealand Herald, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, мужчина, инфицированный штаммом C. 1.2, "сразу по прилете был помещен в государственный изолятор, что позволило избежать распространения вируса". "Все штаммы коронавируса, вызывающие опасения, тщательно контролируются министерством здравоохранения. Это одна из причин, по которым мы проверяем последовательности генома вируса во всех положительных образцах", - цитирует издание пресс-секретаря министерства.

В понедельник новостной портал Ayuitness сообщил, что новый штамм коронавируса, получивший название C. 1.2, был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. По данным ученых, новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Новейшие исследования показывают, что штамм С. 1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

Власти Новой Зеландии закрыли страну на карантин после выявления нескольких случаев распространения коронавируса 17 августа текущего года. Все предприятия, учреждения и ведомства были закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Гражданам предписано оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать социальную дистанцию в два метра и надевать маску. За время вспышки в стране выявили 612 заразившихся дельта-штаммом коронавируса, 49 из них, в том числе шесть детей в возрасте до года, - за последние сутки.