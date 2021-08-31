Генсек ООН ожидает от талибов формирования инклюзивного правительства
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ожидает, что движение Талибан сформирует инклюзивное правительство. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик.
"Призыв генерального секретаря в адрес Талибана состоит в том, что он хотел бы видеть формирование инклюзивного правительства", - сказал Дюжаррик.
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