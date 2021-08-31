Генсек ООН заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане
Афганистан столкнулся с угрозой гуманитарной катастрофы в результате ухудшающейся экономической ситуации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Гутерриш указал, что 18 млн афганцев - почти половина населения страны - нуждаются в помощи, чтобы выжить. "Надвигается гуманитарная катастрофа", - подчеркнул он.
Все стороны в Афганистане должны обеспечить бесперепятственный и безопасный доступ к гуманитарной помощи, сказал Гутерриш.
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