Генсек ООН заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

Афганистан столкнулся с угрозой гуманитарной катастрофы в результате ухудшающейся экономической ситуации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Гутерриш указал, что 18 млн афганцев - почти половина населения страны - нуждаются в помощи, чтобы выжить. "Надвигается гуманитарная катастрофа", - подчеркнул он.

Все стороны в Афганистане должны обеспечить бесперепятственный и безопасный доступ к гуманитарной помощи, сказал Гутерриш.