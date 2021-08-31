Пентагон исключил, что талибы смогут использовать оставленное ВС США оружие
Талибы не смогут использовать оставленное в аэропорту Кабула американское военное оборудование, военнослужащие об этом позаботились. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявил CNN пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы сделали все, чтобы оставленное в аэропорту военное оборудование невозможно было бы использовать. Это касается и летательных аппаратов, военного автотранспорта", - сказал он.
По его словам, талибы смогут осматривать эту технику, изучать ее, но не смогут ее использовать.
Тем не менее, по данным СМИ, талибам досталось американское вооружение стоимостью в несколько десятков миллиардов долларов, которое они получили от военнослужащих афганской правительственной армии.
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