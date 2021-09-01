Спецпредставитель британского премьера провел встречу с руководителями Талибана

Специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймон Гасс встретился в Катаре с высокопоставленными членами радикального движения Талибан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в Twitter сообщил журналист газеты The Times Стивен Суинфорд.

По его данным, Гасс, который по совместительству является руководителем Объединенного разведывательного комитета Великобритании, прилетал в Доху для обсуждения с талибами организации безопасного выезда из Афганистана как британцев, так и афганцев, стремящихся покинуть республику.