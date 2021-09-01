Власти Мексики разогнали караван мигрантов на юге страны

Сотрудники миграционной службы и бойцы Национальной гвардии Мексики рассеяли караван мигрантов в муниципалитете Мапастепек в южном штате Чьяпас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Порядка 500 человек, в основном гаитян и выходцев из стран Центральной Америки, намеревались добраться до границы с США. В ходе операции властей были задержаны 130 нелегальных мигрантов, остальным удалось скрыться. Сведений о пострадавших не поступало.