В трех провинциях Афганистана идут бои между силами сопротивления и талибами

Столкновения между силами сопротивления Афганистана и боевиками радикального движения "Талибан" продолжаются в разных районах провинций Панджшер, Парван и Баглан. Об этом в среду сообщило агентство Asvaka, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, бои начались примерно в 23:00 по местному времени во вторник после атаки со стороны боевиков и ведутся до сих пор. Число погибших на данный момент неизвестно.

Во вторник представители радикалов выступили с утверждением, что им удалось захватить три важных района и перевалы Панджшера и что в ближайшее время они объявят "о полной победе". Позднее силы сопротивления опровергли данную информацию.

На прошлой неделе в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) состоялись первые прямые переговоры между Фронтом национального сопротивления и делегацией "Талибана". Как сообщил ТАСС представитель панджшерского ополчения Фахим Дашти, вопрос о достижении договоренности с радикалами о прекращении военных действий на севере Афганистана пока только обсуждается. Ранее он отмечал, что не подчинившийся "Талибану" регион не согласен на то, чтобы в правительстве были "символические представители разных этнических групп", и хочет добиться формирования по-настоящему инклюзивных органов власти.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.