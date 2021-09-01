Барадар и Якуб назначены министрами иностранных дел и обороны Афганистана
Глава политического крыла радикального движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар назначен министром иностранных дел Афганистана. Об этом сообщило в среду агентство Khaama Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По их сведениям, мулла Якуб (сын первого лидера талибов муллы Омара) займет пост министра обороны, а Халифа Хаккани станет министром внутренних дел.
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