В Панджшере заявили об отступлении талибов, понесших "огромные потери" в боях за провинцию

Силы национального сопротивления в провинции Панджшер опровергают утверждения движения "Талибан" о захвате шести аванпостов в регионе. Как сообщил по телефону в среду близкий к ополченцам источник в провинции, талибы отступают после того, как понесли "огромные потери", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Талибы действительно со вчерашнего вечера пытаются прорваться в Панджшер, но им ничего не удается. Ни один аванпост они не захватывали. Они несут огромные потери и вынуждены отступать", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, были уничтожены более 300 талибов, десятки были ранены и взяты в плен.

Между тем представитель сил сопротивления Фахим Дашти сообщил журналистам, что за последние 40 часов талибы предприняли несколько атак в Панджшере, но были разгромлены. "40 талибов погибли, еще 35 получили ранения", - заявил он.