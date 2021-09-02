Замглавы МИД Китая и член политкрыла Талибана провели переговоры

Заместитель главы политического крыла движения Талибан Абдула Салама Ханафи и замглавы МИД Китая У Цзянхао провели в четверг телефонные переговоры по ситуации в Афганистане. Об этом написал в Twitter член политического крыла движения Мохаммад Наим.

"Сегодня Ханафи и заместитель главы МИД Китая провели телефонные переговоры", - отметил он. По словам Наима, в ходе переговоров "обсуждалась нынешняя и будущая ситуация в Афганистане". "Китай сохранит работу посольства в Кабуле", - добавил он.