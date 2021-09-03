В Мексике 16 человек погибли в столкновении автобуса с грузовиком
Автобус врезался в грузовик на трассе Сонойта - Сан-Луис-Рио-Колорадо в четверг в штате Сонора на севере Мексики. Жертвами ДТП стали 16 человек, 22 получили травмы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в Twitter прокуратура региона.
"К настоящему моменту известно о 22 пострадавших, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, и 16 погибших, - говорится в записи. - Спасательная операция продолжается". Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.
Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы.
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