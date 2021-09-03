Талибан назвал Китай основным партнером Афганистана

Движение Талибан рассматривает Китай в качестве основного международного партнера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахид.

"Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее", - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Муджахид высоко отозвался о реализуемой Пекином программе, которая "послужит возрождению древнего Шелкового пути".

Он также выразил надежду, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.

"Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы", - сказал представитель талибов.

Он подчеркнул: "Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира".