Бывший вице-президент Афганистана опроверг слухи о своем бегстве
Амрулла Салех, занимавший до прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» пост вице-президента, заявил, что находится в афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась талибам. Об этом сообщает корреспондентка «Би-би-си» Ялда Хаким в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«В СМИ появились сообщения о том, что я покинул свою страну, но эти утверждения не соответствуют действительности. Я нахожусь в Панджшере вместе с представителями военного командования и политическими лидерами», - сказал Салех.
Он отметил непростое положение, в котором оказалось сопротивление. Однако, по его словам, развернувшие наступление на Панджшер талибы не добились «какого-либо существенного перевеса» в свою сторону.
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