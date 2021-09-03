Reuters: талибы заявили об установлении полного контроля над Афганистаном

Движение "Талибан" утверждает об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, включая провинцию Панджшер.

Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Источник в регионе в свою очередь сообщил ТАСС, что силы национального сопротивления в провинции Панджшер, которая не подчинилась радикальному движению "Талибан", опровергли распространенную ранее талибами информацию о том, что им удалось полностью захватить указанный регион.