Reuters: талибы заявили об установлении полного контроля над Афганистаном
Движение "Талибан" утверждает об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, включая провинцию Панджшер.
Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Источник в регионе в свою очередь сообщил ТАСС, что силы национального сопротивления в провинции Панджшер, которая не подчинилась радикальному движению "Талибан", опровергли распространенную ранее талибами информацию о том, что им удалось полностью захватить указанный регион.
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