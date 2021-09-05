При взрыве бомбы на юго-западе Пакистана погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и еще 20 получили ранения в результате взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Geo News.

По его данным, человек на мотоцикле протаранил полицейскую машину на контрольно-пропускном пункте. Закрепленная на транспортном средстве бомба взорвалась при ударе.

Как отмечает телеканал, все пострадавшие доставлены в больницу. Спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов и инженерно-саперное подразделение прибыли на место взрыва для расследования произошедшего.