Талибан запретил стрелять в воздух на территории Афганистана

Представитель движения Талибан Забихулла Муджахид обнародовал руководство для администраций и военных по запрету на территории всего Афганистана стрельбы в воздух. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что запрет был введен после того, как погибли десятки людей в результате беспорядочной стрельбы по случаю взятия провинции Панджшер. В инструкции указано, что стрельба в воздух приводит к ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения.

Уточняется, что начальникам полиции Кабула и провинций, а также сотрудникам разведки дано указание принять немедленные и решительные меры для выявления и наказания нарушителей.