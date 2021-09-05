Власти Сингапура объявили об изменении требований к прибывающим из различных стран, в частности сократив действие сделанных до въезда ПЦР-тестов до 48 часов. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с 10 сентября для прибытия в Сингапур требуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до пересечения границы. Ранее срок его действия мог составлять 72 часа", - уточняется в сообщении. Кроме того, как отметили в ведомстве, прибывающим из Республики Корея при наличии двух доз вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, разрешено находиться на домашнем карантине в течение семи суток. Ранее такие послабления были сделаны для въезжающих из Австралии, Германии и Новой Зеландии.

В Минздраве также указали, что начиная с 10 сентября на домашнем карантине, но в течение 14 суток, смогут также находиться те, кто прибывает из Египта, Мальты, Нидерландов, Польши, Швеции и ряда других стран. При этом обязательным условием должна быть вакцинация.