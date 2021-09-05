Осужденного экс-президента ЮАР освободили от наказания

Бывший президент ЮАР 79-летний Джейкоб Зума, приговоренный к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду, досрочно освобожден от наказания по состоянию здоровья.

Об этом сообщил телеканал eNCA, ссылаясь на заявление департамента исправительных учреждений ЮАР, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Решение об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного принято на основании медицинского заключения, полученного департаментом. Там отметили, что все преступники имеют право на освобождение от наказания по медицинским показаниям.