Ополченцы в Панджшере назвали условие для переговоров с талибами

Представители отрядов национального сопротивления в провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в стране движению "Талибан", готовы прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров в том случае, если талибы выведут свои войска из региона. Об этом заявил в воскресенье лидер ополченцев Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана приветствует принятую в Кабуле советом улемов резолюцию о незамедлительном прекращении огня [в Панджшере] <...> Мы настаиваем на том, чтобы "Талибан" прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба. В этом случае руководство ФНС отдаст указание своим войскам прекратить боевые действия", - написал он на своей странице в Facebook.