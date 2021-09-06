В ООН заявили, что талибы гарантировали безопасность персонала и доступ к помощи

Другие страны 6 сентября 2021 00:16 (UTC+04:00)
В ООН заявили, что талибы гарантировали безопасность персонала и доступ к помощи

Представители движения "Талибан" на встрече в Кабуле с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом заверили в обеспечении безопасности гуманитарного персонала и предоставлении нуждающемуся населению доступа к помощи. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гриффитс встретился в Кабуле с лидером политического крыла "Талибана" муллой Абдул Гани Барадаром. Эмиссар подчеркнул "важную роль женщин в доставке помощи и призвал все стороны обеспечить их права, безопасность и благополучие", равно как и предоставить защиту девочкам и меньшинствам.

"Власти заверили в том, что безопасность и защита гуманитарного персонала, а также доступ к помощи для нуждающихся людей будут гарантированы. Гуманитарным работникам - мужчинам и женщинам - будет гарантирована свобода передвижения", - отмечается в тексте. Как рассказали в ООН, в ближайшие дни планируются дальнейшие встречи. "Для продолжения спасательной гуманитарной операции требуется срочное увеличение финансирования", - говорится в заявлении.

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