В Кабуле убит близкий к ИГ проповедник, бежавший из тюрьмы после захвата власти талибами

Другие страны 6 сентября 2021 02:38 (UTC+04:00)
В Кабуле убит близкий к ИГ проповедник, бежавший из тюрьмы после захвата власти талибами

Проповедник радикальных религиозных идей Мавлави Убайдулла аль-Мутаваккиль, которого связывали с группировкой "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ), убит в Кабуле. Об этом сообщило афганское агентство Pajhwok, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, аль-Мутаваккиль был застрелен в одном из районов столицы Афганистана несколько дней назад. Его труп был обнаружен в городе Пагман, неподалеку от Кабула, а затем доставлен в морг. Информацию об этом агентству подтвердили родственники проповедника.

Как уточняется, аль-Мутаваккиль в прошлом занимал высокую должность в "Исламском государстве в Хорасане", был арестован афганскими спецслужбами и отправлен за решетку во времена правления президента Ашрафа Гани. Осужденный бежал из тюрьмы после того, как 15 августа движение "Талибан" вошло в Кабул, а глава исламской республики сложил свои полномочия и покинул страну.

Между тем представитель талибов Забихулла Муджахид отверг обвинения в убийстве аль-Мутаваккиля. "Это преступление не имеет никакого отношения к бойцам "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов - прим. ТАСС). <...> Наши спецслужбы начали поиск виновных в этом злодеянии", - написал он на своей странице в Twitter.

Пришедшие к власти в Афганистане талибы освободили сотни заключенных из тюрем страны, в частности 350 человек были выпущены на свободу в южной провинции Гильменд. Помимо этого они освободили своих сторонников из рассчитанной на 5 тыс. человек тюрьмы в городе Баграм (провинция Парван) в 60 км от Кабула.

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