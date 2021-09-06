Власти Мексики разогнали колонну мигрантов

Сотрудники Миграционной службы Мексики при поддержке бойцов Нацгвардии разогнали несколько сотен мигрантов в районе населенного пункта Уистла в южном штате Чьяпас. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Порядка 300 выходцев из стран Центральной Америки в субботу покинули город Тапачула в Чьяпасе, чтобы добраться до границы с США. Перед тем, как отправиться в путь, они обвинили мексиканские власти в отказе предоставить им документы, позволяющие находиться в стране на законных основаниях. Десятки людей были задержаны, ожидается, что вскоре они могут быть депортированы.

Во вторник представители властей разогнали группу примерно из 500 мигрантов в муниципалитете Мапастепек в Чьяпасе.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 августа заявил, что власти продолжат сдерживать миграционные потоки. По его мнению, необходимо решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны, а США следует предоставлять стипендии и выдавать временные рабочие визы жителям республик Центральной Америки.