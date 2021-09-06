В результате падения легкого грузовика с обрыва в Китае погибли 12 человек
Двенадцать человек погибли в результате падения легкого грузовика в провинции Аньхой на востоке Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета China Daily.
По сведениям издания, ЧП произошло в воскресенье во второй половине дня в уезде Тайху. В момент ДТП в машине находились водитель и 13 пассажиров.
Как уточнила полиция, 11 человек погибли на месте, еще один умер уже в больнице. Еще двое находятся под наблюдением врачей, их состояние стабильное.
Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств аварии. Ведется следствие.
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