Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
Движение "Талибан" полностью взяло под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам. Об этом в понедельник сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Последний оплот <...>, провинция Панджшер, была полностью захвачена", - говорится в сообщении. В нем также сказано, что "некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные бежали".
Талибы заявили, что не намерены подвергать жителей провинции какой-либо дискриминации.
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