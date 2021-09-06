Силы сопротивления опровергли захват талибами Панджшера и намерены продолжать борьбу
Фронт национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер в понедельник опроверг заявление движения "Талибан" о взятии региона под контроль и заявил, что продолжит противостоять боевикам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Заявление "Талибана" о взятии Панджшера - ложь. <...> Мы уверяем народ Афганистана, что битва с "Талибаном" и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода", - говорится в сообщении ФНС в Twitter.
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