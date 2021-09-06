Лидер ополченцев в Панджшере призвал всех жителей Афганистана противостоять талибам

Лидер Фронта национального сопротивления в не подчинившейся радикальному движению "Талибан" северной афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призвал всех жителей страны противостоять талибам. Соответствующее аудиообращение руководителя ополчения опубликовано в понедельник на его странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестер во всех концах страны противостоять угнетателям. Наша борьба не окончена, <...> бои против талибов продолжаются", - заявил Масуд, указав, что в настоящий момент идет "общенациональное восстание во имя свободы, религии и независимости страны".

По его словам, "вчерашняя атака боевиков еще раз ясно дала понять, что против афганского народа воюют в том числе представители иностранных сил". В связи с этим он призвал международное сообщество "осудить действия "Талибана" и тех, кто ему помогает".

Ранее представитель радикалов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль талибов и поэтому "война на территории Афганистана окончена".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.