Талибы взяли под контроль мавзолей отца лидера сопротивления в Панджшере
Движение "Талибан" установило контроль над мавзолеем Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), отца Ахмада Масуда, возглавившего сопротивление талибам в провинции Панджшер.
Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Aftab News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, полевые командиры талибов распространили в социальных сетях видеозапись, на которой видно, как члены движения "Талибан" беспрепятственно контролируют площадь, прилегающую к мавзолею, который находится на холме в 8 км от города Базарак - административного центра мятежного региона.
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