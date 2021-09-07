В Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло примерно в 164 км к юго-юго-востоку от Китимата в Канаде. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине около 15 км.

В настоящий момент сведения о разрушениях или пострадавших в результате природного катаклизма отсутствуют.