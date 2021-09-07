Представитель талибов заявил о скором провозглашении правительства Афганистана

Представитель талибов, ответственный за вопросы информации и культуры Ахмадулла Муттаки сообщил, что подготовка к провозглашению нового состава правительства Афганистана завершена, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Подготовка к объявлению исламского правительства завершена, состав правительства будет скоро анонсирован...", - написал Муттаки в своем твиттере.

Он отметил, что впервые за последние 40 лет в истории страны это будет правительство, которому будет подчиняться весь Афганистан. Изначально "Талибан" планировал обнародовать состав нового афганского правительства 3 сентября, затем - 4 сентября. Однако пока его состав так и не был объявлен.