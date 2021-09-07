Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в овраг в Боливии
Свыше 20 человек погибли в результате падения автобуса в овраг в центральной части Боливии. Об этом заявил на странице в Twitter президент страны Луис Арсе, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Мы получили скорбное сообщение, что в результате ДТП с участием автобуса рядом с Морочатой, департамент Кочабамба, погиб 21 человек и 12 пострадали», - написал глава государства в социальной сети.
Он также выразил соболезнования семьям жертв трагедии.
Предварительно, данный автобус следовал в город Кильякольо. Транспортное средство рухнуло, по неподтвержденным сведениям, с высоты 200 м. Точная причина ДТП неизвестна, состояние пострадавших не называется. Организована проверка в связи с падением автобуса с пассажирами в овраг.
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