Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Мексике

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в штате Герреро Мексики.

Об этом, как передает Trend, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 21 км к северо-востоку от города Акапулько. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших, разрушениях пока не поступали.