В Индонезии в результате пожара в тюрьме погибли 40 человек
По меньшей мере 40 человек стали жертвами пожара в тюрьме в городе Тангеранг провинции Бантен в Индонезии в среду. Об этом сообщил телеканал CNN Indonesia со ссылкой на представителя исправительного учреждения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, есть пострадавшие, они госпитализированы, их число не уточняется.
Как сообщило агентство Reuters, пожар в здании тюрьмы начался в ночь на среду, сейчас огонь потушен. Была проведена эвакуация из пенитенциарного учреждения.
В связи с произошедшим начато расследование.
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