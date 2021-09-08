Новые власти Афганистана пообещали проведение всеобщих выборов
Новые власти Афганистана пообещали проведение всеобщих выборов, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на исполняющего обязанности министра информации Афганистана, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Следующим этапом состоятся выборы, в которых примут участие все слои афганского общества», - заявил чиновник.
Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана пройдет 11 сентября.
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