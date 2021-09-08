Новый премьер Афганистана призвал бывших чиновников вернуться в страну

Глава нового правительства Афганистана мулла Мохаммад Хасан Ахунд в среду обратился к бывшим афганским должностным лицам с призывом вернуться на родину, пообещал обеспечить им безопасность.

"Мы призываем бывших чиновников вернуться в страну, мы гарантируем им безопасность", - заявил Ахунд в эфире межарабского телеканала Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Накануне представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана. Главой нового правительства стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар.

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, а министром иностранных дел станет Амир Хан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны. Министерство юстиции возглавит Абдул Хаким.